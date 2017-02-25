〈北部〉竹東河濱公園 2000株櫻花下週盛開

2017-02-25

三月四日、五日辦春櫻花海節

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所，前兩年在頭前溪河濱公園種下二千多株櫻花樹，還邀請熱心民眾擔任「櫻花奶媽奶爸」志工細心照料，預計下週進入櫻花盛開期，鎮公所規劃三月四日、五日舉辦竹東春櫻花海節，邀各地民眾到竹東賞花、健走與野餐。

竹東鎮公所表示，大部分是退休銀髮族的志工們，雖然去年八月才開始投入照顧櫻花的工作，但他們相當認真，把除草、澆水等工作當成日常運動，每天風雨無阻把這些櫻花當成孫子、孫女一樣照顧，今年春天的花況果然茂盛許多，讓不少經常去河濱公園運動的鎮民眼睛為之一亮。

鎮公所表示，河濱公園內的二千多株櫻花，品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻，目前正陸續盛開中，預計三月初的花況最佳，因此規劃三月四日、五日在河濱公園的田中伯公廟旁，舉辦竹東春櫻花海節，有健走、野餐、音樂派對、河畔市集、環保回收宣導等活動。