〈北部〉北水局祭「空中增雨」 天公不作美

2017-02-25

〔記者周敏鴻／大溪報導〕水利署北區水資源局昨天上午於石門水庫壩頂燃燒六支人工增雨焰劑，並委請空軍派出兩架C130運輸機，於石門、寶山水庫上空進行人工增雨作業，但石門水庫集水區的降雨到入夜前，約僅六毫米，進帳有限。

北區水資源局副局長邱忠川說，地面與空中同步進行人工增雨作業，希望配合鋒面，讓桃竹地區在天氣濕度高時能降下甘霖，稍稍緩解水庫吃緊的水情。

邱忠川說，空軍的人工增雨是出動飛機在雲中撒碘化銀或乾冰雲種，精確送達足夠低溫的雲團中，效果比地面人工增雨好。

桃園地區昨天平地各區雖然整天有雨，石門水庫集水區的降雨卻有限，到昨天入夜前約僅有六毫米雨量，石門水庫水位已降至二三一．六公尺，有效蓄水量一億五百萬餘立方公尺，有效蓄水容量只剩五成二左右。

邱忠川說，石門水庫水位若下探到二三一公尺，供水壓力會越來越大，北水局原本希望把握這波鋒面來增雨，將降雨鎖定在集水區內，可惜降雨量不如預期。