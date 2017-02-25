| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉北水局祭「空中增雨」 天公不作美

2017-02-25

〔記者周敏鴻／大溪報導〕水利署北區水資源局昨天上午於石門水庫壩頂燃燒六支人工增雨焰劑，並委請空軍派出兩架C130運輸機，於石門、寶山水庫上空進行人工增雨作業，但石門水庫集水區的降雨到入夜前，約僅六毫米，進帳有限。

北區水資源局副局長邱忠川說，地面與空中同步進行人工增雨作業，希望配合鋒面，讓桃竹地區在天氣濕度高時能降下甘霖，稍稍緩解水庫吃緊的水情。

邱忠川說，空軍的人工增雨是出動飛機在雲中撒碘化銀或乾冰雲種，精確送達足夠低溫的雲團中，效果比地面人工增雨好。

桃園地區昨天平地各區雖然整天有雨，石門水庫集水區的降雨卻有限，到昨天入夜前約僅有六毫米雨量，石門水庫水位已降至二三一．六公尺，有效蓄水量一億五百萬餘立方公尺，有效蓄水容量只剩五成二左右。

邱忠川說，石門水庫水位若下探到二三一公尺，供水壓力會越來越大，北水局原本希望把握這波鋒面來增雨，將降雨鎖定在集水區內，可惜降雨量不如預期。

廣告
  • 水情吃緊，空軍派員搭乘C130運輸機，在石門、寶山水庫等區域上空進行人工增雨作業。（國防部提供）

    水情吃緊，空軍派員搭乘C130運輸機，在石門、寶山水庫等區域上空進行人工增雨作業。（國防部提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人

一、二日遊體驗原鄉 蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈北部〉北水局祭「空中增雨」 天公不作美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.