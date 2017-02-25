〈北部〉桃園與「美國第一大郡」 締結姊妹市

2017-02-25

美物流業重鎮 連線航空城

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨日代表市府，與美國加州聖貝納迪諾郡（San Bernadine，簡稱SBC）監督Curt Hagman共同簽署締結姊妹市合約。SBC是美國境內第一大郡，人口約兩百萬人，與桃園市相當，郡內有安大略國際機場，是UPS在美國西岸主要基地，也是美國物流業重鎮，未來雙方將就桃園航空城的開發加強交流。

鄭文燦昨天下午陪同Curt Hagman參觀長榮航空位於蘆竹區的總部，隨即簽署締結姊妹市合約。鄭文燦說，Curt Hagman參訪華航、長榮航空時都分別駕駛民航模擬機，模擬從安大略國際機場起飛，於桃園國際機場降落，從模擬機上見證彼此的友誼沒有距離。

鄭文燦說，桃園市與SBC締結姊妹市，雙方都是機場、工業及物流產業城市，可說是強強相加，也相望藉此將桃園的文化、產業特色，透過與聖郡的交流，能讓更多美國人看到。

Curt Hagman說，SBC有港口、機場，主要發展物流業，與桃園市相當類似，雙方締結姊妹市後，希望未來台灣有更多航線，可降落安大略國際機場。

市府也安排華儲、長榮物流、世聯倉運等數十家物流業董事長與美方進行招商餐會，並安排美方一行人參觀桃園國際機場、中華航空總部、長榮航空總部及長榮航太科技，進行一日航空產業參訪。

航空城董事長 黃適卓接任

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府昨天發布人事命令，桃園航空城公司董事長張昌財因健康因素請辭獲准，董事長一職由前市府顧問黃適卓接任。黃適卓為美國南加州大學公共行政博士，曾任立法委員、考試院保訓會委員、開南大學副校長、市府顧問等職。

市長鄭文燦希望借重黃適卓專業能力，推動航空城都市計畫區招商計畫，落實藉由招商帶動產業投資目標。鄭文燦說，張昌財一個月前就提出書面辭呈，考量其身體狀況需要長期復健，才准予辭職。