〈北部〉楊梅》有台北赤蛙 「高榮野保區」推生態教育

2017-02-25

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區「高榮野生動物保護區」有珍貴稀有物種「台北赤蛙」，市府於一○一年三月間，劃定一．一一公頃的野生動物保護區，市長鄭文燦昨天視察時說，市府會持續進行生態復育，力推保護區成為優質生態教育場域。

台北市立動物園於九十一年間調查發現，楊梅高榮地區的七三一號池有台北赤蛙蹤跡，農委會於一○○年公告為野生動物重要棲息環境，縣府隔年也公告為高榮野生動物保護區。

鄭文燦說，七三一號池土地所有權屬台灣自來水公司，平日蓄水作為灌溉水源，除了保育台北赤蛙，也有許多水草、植物、昆蟲等特有原生物種，其中植物有卅二科六十八種，例如台灣萍蓬草、李氏禾草等等，非常具有生態教育價值。

高榮野生動物保護區劃設後，除了可保存特有物種、保留埤塘文化，市府也進行微棲地營造、生態廊道重建，避免人為污染。鄭文燦說，保護區內出現具指標性的螢火蟲，代表污染值下降，環境良好，區內台北赤蛙數量目前約為十五隻，數量可望逐漸成長，參訪學生們將先到楊梅高中的生態教室聽取解說，才到保護區參觀，以減少棲地破壞。

保護生態 暫不開新道路

鄭文燦強調，保護區的聯外道路不便，但考量生態因素，暫無闢建新道路計畫，市府也會與台灣自來水公司協商，解決每年一百廿萬元的高額租金問題。