〈北部〉桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕

2017-02-25

老年人口比例 6都最低

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至去年底，桃園市人口數為二一四萬七七六三人，平均年齡三十八．三歲，是六都中最年輕城市，全國也僅次於新竹市的三十八．一歲。值得一提的是，從人口比例來看，桃園的老年人口比例只有十．二％，為六都最低，相較台北市老年人口達十五．六％，桃園市老年福利支出相對降低，可以有更多經費用於建設。

從性別來看，男性一○七萬一五六四人、平均年齡三十七．六歲，女性一○七萬六一九九人、平均年齡三十八．九歲。

幼年人口比例 6都最高

內政部定義的「三階段年齡組」，十五歲以下為幼年，十五歲至六十五歲為青壯年，六十五歲以上為老年，桃園市幼年人口佔十五．三％，是六都中比例最高的；青壯年人口比例為七十四．五％，為六都第二名，僅次於新北市的七十五．五％；老年人口十．二％，則是六都最低。

生育幼兒津貼 就業加持

如果以五歲作為年齡區隔（五歲年齡組）觀察人口分布，桃園呈鐘型分布，也就是兩端少、中間高。其中以三十五至三十九歲族群、十九萬四九一七人最多；其次是三十至三十四歲族群，共十七萬四二四○人；第三則是三十九至四十四歲族群，共十七萬二七二一人；○到四歲為十一萬一二四五人；而超過百歲的人瑞，桃園共有二三○人。

主計處指出，桃園市升格後，生育、幼兒津貼是全國第一名，吸引許多年輕人搬來桃園落地生根、結婚生子，去年的新生兒粗出生率是六都第一、全國第二，僅次於連江縣。而桃園市也是工商大縣，各形態的就業機會多，桃園是年輕的城市，這樣的人口比例很正常。

社會局局長古梓龍說，桃園市今年老人福利預算約四十一億元，但倘若桃園市的老年人口比例與台北市相同，老人福利經費至少得增加二十億元，因此有更多經費可用於建設。