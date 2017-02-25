〈北部〉宜蘭遊覽車業者勞檢 首日未違規

2017-02-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕武陵賞櫻團遊覽車國五翻覆意外發生後，一日遊行程及司機過勞議題，引起社會關切，宜蘭縣政府針對縣內十四家遊覽車公司全面勞檢，司機若有超時或違法連續出勤，將加強督促、裁罰，直到改善為止，昨天檢查三家遊覽車業者與兩家旅行社，尚未發現違規。

宜蘭縣政府勞工處會同消保官，檢視一日遊行程，鎖定遊覽車評鑑丙等、丁等業者，稽查駕駛的工時與休假狀況，加強勞動條件專案輔導。

勞工處指出，宜縣府每年固定對國道客運業實施兩次以上專案檢查，去年曾對轄內十四家遊覽車客運業者進行駕駛工時查核，這次稽查重點包括工時、休假、是否依規定製發派車單、行車紀錄卡資料、有無妥善安排旅遊行程。

日後的稽查行動，一旦查出有業者違反法令，即刻通知事業單位改善，三個月內複查，業者連續違反規定，或情節重大者，會被加重處分，並公告違法事業單位名單。

勞工處表示，部分遊覽車司機與客運業者有「靠行」關係，雙方仍須遵循「汽車運輸業管理規則」，例如，每日駕車時間不得超過十小時，連續駕車四小時，至少應有三十分鐘休息時間。