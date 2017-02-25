〈北部〉反泓赫設焚化爐 銅鑼人冒雨抗議
2017-02-25
環評小組要求補資料再審
〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業股份有限公司申請在銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，俗稱「焚化爐」；縣環保局昨天召開環境影響說明書初審，會前環評委員到場址現勘，包括鄉長謝其全等近兩百鄉親，冒著低溫細雨拉白布條抗議，強烈訴求「不要建」。會後，環評專案小組認為，該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，要求泓赫補充後再審。
泓赫申請以工業區內原巨擘科技三公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，處理產業廢棄物。泓赫企業於昨天現場發放說帖，表示再生處理廠的規劃基礎是以綠色製程為設計概念，以達成零廢棄、製程低污染及節能減碳的目的。
但地方強烈堅持「要健康不要毒害」，堅決保有現今居住環境與品質，希望泓赫打消念頭，到其他縣市設廠。
環評委員於場址現場勘查評估後，轉往環保局會議室召開初審會議，歷經與會人員發言及環評委員提出多項專業審查意見，認為該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，結論「請開發單位補充調查分析後再送專案小組審查」。
補充內容包括，泓赫應與當地居民溝通，並詳實反映居民之意見；再詳補充說明熔融爐製程之設備與效率；申請廢棄物類別的進料、儲存、產出之處理與管控；補充空氣污染之防制處理，並檢討製程與周遭之空污監測計畫；因多屬有害廢棄物，應進行健康風險評估；並將有關委員、專家學者及相關單位所提意見，具體詳實說明並納入報告書中。
環保局長劉伯舒表示，縣府於環評審查過程皆力求依法公開公正審查、嚴格把關，請民眾放心。
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