〈北部〉分享食物 竹市社區愛享冰箱啟用
首處據點設在北區民富社區
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為響應食物不浪費，並達到社區無飢餓的目標，新竹市政府於民富社區啟用第一個「社區愛享冰箱」據點。市長林智堅表示，不僅減少食物浪費，也讓愛心商家發揮企業社會責任，一起幫助有需要的民眾，達到在地照顧的理想。
市府社會處表示，社區愛享冰箱的主要理念為「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」，招募願意提供食物共享的店家或居民，讓有需要的民眾都能夠填飽肚子。
除媒合社區與商家，也辦理食品安全相關訓練課程，讓志工們具備食物運送、篩選、包裝及日期標示的能力；志工們每天在收受食物後，會分裝整理及貼上食用期限，並定時檢查食物的新鮮度，確保民眾食用安全。
林智堅感謝棉花田生機園地，捐贈六台商用冰箱及食品，並號召愛心企業及商家長期提供食品，讓需要的民眾拿取，他也感謝社區里長、理事長及志工夥伴們的幫忙。
林智堅說，社區愛享冰箱上路後，預估每個據點每月可提供八百人次的服務，並避免近一千公斤食物的浪費，達到在地化社會福利照顧、減少食物浪費的雙重理念。
社會處表示，現階段民富社區據點在里長沈朝旺及理事長楊志成經營下，陸續連結各種提供食品的企業及商家，並由社區志工回收食品，整理後放入愛享冰箱內，於每週一至週五下午四到五點，開放有需要的民眾自由拿取。
東區、香山區將陸續成立
愛享冰箱開辦階段，先在北區民富社區（西大路棒球場新竹捐血中心旁樓梯間）成立第一個據點，三月中將再陸續於東區的關東社區（關東市場綜合大樓一樓電梯間）及香山區的內湖社區（內湖社區活動中心）成立據點。據點服務諮詢可洽新竹市社區培力育成中心專線：03-5329085。
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