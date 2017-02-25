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〈北部〉桃園》64家違法旅宿 名單全都露

2017-02-25

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市違法旅館、民宿逐年增加，二二八連假不少民眾計畫出遊，市府觀光旅遊局公布六十四家違法旅館、民宿名單，遍布於觀光景點的大溪、復興、龍潭等區，將依法開罰，也提醒民眾，違法營業旅宿都未經過消防安檢，有安全風險，民眾出遊訂房時務必選擇合法旅宿，違法業者名單公布於「桃園觀光導覽網http://travel.tycg.gov.tw/」。

桃園市的觀光景點、風景區、遊樂區去年共吸引八百八十多萬人次造訪，帶動龐大的住宿需求，目前全市合法旅館共二○六家、合法民宿有廿九家，提供上萬間客房服務。但觀旅局統計，截至去年底，全市違法旅館、民宿共有六十四家，比前年增加了十六家，其中又以日租套房、民宿增加最多。

這六十四家違法旅宿中，超過七成是陳年違法旅宿，甚至違法經營數十年，這些業者因成本低廉，用比合法旅宿業者便宜的價錢攬客，衝擊合法業者，觀旅局雖然年年稽查、開罰，但礙於法規限制，最高僅能罰五十萬元，違法業者屹立不搖，有業者甚至發展成連鎖店，經營二家以上旅宿。

此外，違法業者往往沒有消防安全稽查紀錄，建材也不符防火規定，甚至沒有設立逃生通道、滅火器、警報器等逃生設備，萬一發生火警意外，後果不堪設想；在住宿品質方面，觀旅局只對合法業者進行評鑑，違法業者無從評鑑，使得品質良莠不齊，也影響桃園觀光形象。

觀旅局說，違規業者區分為可改善與不可改善，能改善的輔導改善，例如有業者不諳法令，不知道經營旅宿業要登記，這種違規可以透過輔導改善。

而中央去年修法後，今年將公告新裁罰標準，屆時開罰將有依據，觀旅局將會同消防局、消保官等單位擴大稽查，只要違規就開罰，也呼籲民眾拒絕入住違法旅宿，並可撥打1999市民專線檢舉。

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