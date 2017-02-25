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〈北部〉桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發

2017-02-25

〔記者周敏鴻／復興報導〕桃園市復興區櫻花從元宵節起陸續綻放，其中，羅馬公路的山櫻花已開花五成，中巴陵「櫻木花道」的昭和櫻、吉野櫻，以及上巴陵的霧社櫻、千島櫻、昭和櫻也正陸續綻放，民眾二二八連假出遊，賞櫻可說是最佳選擇。

復興區是桃園市櫻花最多的地區，品種也繁多，有山櫻花、八重櫻、千島櫻、昭和櫻、吉野櫻等。區長曾志湘說，復興區海拔落差大，氣溫也有很大變化，區內高低位置不同的櫻花綻放時間甚至可長達一個月。

復興區的櫻花目前正隨著氣候轉暖陸續開花，除了山區道路，角板山、東眼山也都是極佳的賞櫻地點。

曾志湘說，羅馬公路的山櫻花已率先綻放，接著由中巴陵櫻木花道的昭和櫻與吉野櫻接力盛開，二月底、三月初還有上巴陵的霧社櫻、千島櫻跟著綻放，民眾不妨把握二二八連假前來復興區旅遊，欣賞櫻花盛開的美景。

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  • 桃園市復興區的櫻花陸續綻放，山區道路、角板山、東眼山都是228連假賞櫻好地點。（桃園市政府提供）

    桃園市復興區的櫻花陸續綻放，山區道路、角板山、東眼山都是228連假賞櫻好地點。（桃園市政府提供）

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