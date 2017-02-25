〈北部〉桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人

2017-02-25

一、二日遊體驗原鄉

〔記者謝武雄／桃園報導〕蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場等行程都被點名。桃園市政府趁勢促銷「拉拉山輕旅行」，包含一、二日遊行程，費用為九五○元、三一五○元；原住民族行政局局長林日龍說，所有行程來回都不會超過兩百公里，而且每車限定十六到十八人，還搭配原民導遊，提供深度旅遊。

市府規劃的五條一日遊行程、三條二日遊行程，有從台北車站發車的，也有從桃園、中壢火車站發車，方便桃園市民參加。

林日龍說，一日遊首條路線為「泰雅有機之旅」，可品嚐嘎色鬧部落的有機蔬菜、木耳、香菇、桂竹筍、生薑，也可下田採菜，很適合生活緊繃的都市人體驗農村樂趣；第二條路線「泰雅美食親水之旅」，安排悠遊海拔六百公尺的庫志部落，享受南方松森林步道，欣賞清澈庫志溪、鐵木瀑布，還能ＤＩＹ製作香蕉糕、品嘗泰雅美食，如詩如畫的生態池及綠蔭遮天的步道，最適合親子、情侶、夫妻共遊。

第三條路線則是「泰雅樂活文化之旅」，拜訪佳志部落，可了解段木香菇生長歷程，並走訪小烏來最熱門的天空步道、天空繩橋，適合親子、闔家參加；第四、五條路線分別是「泰雅口簧琴之旅」、「狩獵文化之旅」，帶領遊客體會泰雅族傳統文化，兼具感性、知性，適合親子同遊。

二日遊行程則有「賞櫻、採果」、「拉拉山神木」、「羅馬假期」三條路線，安排住宿合法山莊、民宿，從事各項深度探遊，包含小米園區、戀愛屋、壁畫故事牆等等，讓遊客可以徹底放鬆心情，享受山區森林芬多精，健康的生態旅遊很適合親子、闔家出遊。

3到12月中巴載客遊

林日龍說，拉拉山輕旅行從每年三月持續至十二月，週三至週日都有發車，一日遊提供一二○梯次，二日遊有二十梯次，車輛採用中型巴士，每車僅十六到十八人，除了領隊，還有復興區原住民導遊導覽，行程將融合各季節特色，例如三月的賞櫻、五月採媽媽桃等，不僅提供國人旅遊的好選擇，也能帶動復興地區的觀光產業。