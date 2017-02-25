| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉雙胞胎兄弟奪5金 病父欣慰

2017-02-25

〔記者張軒哲／台中報導〕為病父而戰！全國中等學校自由車錦標賽甫落幕，日南國中勇奪十金五銀八銅，並獲國男與國女組團體總冠軍，幾乎囊括國男、女組別各一半的金牌，破隊史紀錄。其中，雙胞胎選手孫啟榮、孫啟源因父親重病臥床，一度想棄賽在家照顧父親，但父親鼓勵兄弟倆參賽，兩人果然不負眾望，勇奪團隊追逐賽金牌、團隊公路賽金牌，將金牌獻給病榻上的父親。

日南國中大贏家 金牌拿一半

日南國中自由車隊自一○○年成立，在教練林恒暉率隊苦練下，近年逐漸嶄露頭角。校長舒富男說，兄妹檔鄭亦恩、鄭念庭這次各奪三金；就讀國三的雙胞胎選手孫啟榮、孫啟源，則分別奪下三金、二金，平時兩兄弟就以對方為目標，互相良性競爭，更在越野登山等強項獲得越野賽三、四名，越野下坡賽三、四名佳績，這次雙胞胎兄弟為了病父而戰，讓父親備感欣慰。

另外，范宏齊獲得兩金，他的哥哥范宏鍇目前是大甲高中自由車選手，表現優異；一年級的張家嘉第一次參賽，獲得兩銀、兩銅佳績。

教育局長彭富源表示，市府近年在海線積極推展自由車運動，並與大甲地區自行車產業產學合作，補助大甲國中和日南國中成立自行車社團，期許自行車無論在國際賽事或產業發展，都能成為台灣之光。

廣告
  • 雙胞胎孫啟源（左）與孫啟榮，勇奪團隊追逐賽金牌、團隊公路賽金牌，兄弟倆將金牌獻給病榻上的父親，讓父親好欣慰。（記者張軒哲攝）

    雙胞胎孫啟源（左）與孫啟榮，勇奪團隊追逐賽金牌、團隊公路賽金牌，兄弟倆將金牌獻給病榻上的父親，讓父親好欣慰。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉市鐵路高架化 最快3月初核定

喊了三十幾年的嘉義市區鐵路高架化計畫，蔡英文總統去年底指示要求在今年底動工，近期核定在望；市長涂醒哲昨主持「市政成果報告暨嘉義市區鐵路高架化計畫」說明會時說，交通部已將計畫陳報到行政院，最快三月初核定…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈中部〉雙胞胎兄弟奪5金 病父欣慰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.