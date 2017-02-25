〈中部〉雙胞胎兄弟奪5金 病父欣慰

2017-02-25

〔記者張軒哲／台中報導〕為病父而戰！全國中等學校自由車錦標賽甫落幕，日南國中勇奪十金五銀八銅，並獲國男與國女組團體總冠軍，幾乎囊括國男、女組別各一半的金牌，破隊史紀錄。其中，雙胞胎選手孫啟榮、孫啟源因父親重病臥床，一度想棄賽在家照顧父親，但父親鼓勵兄弟倆參賽，兩人果然不負眾望，勇奪團隊追逐賽金牌、團隊公路賽金牌，將金牌獻給病榻上的父親。

日南國中大贏家 金牌拿一半

日南國中自由車隊自一○○年成立，在教練林恒暉率隊苦練下，近年逐漸嶄露頭角。校長舒富男說，兄妹檔鄭亦恩、鄭念庭這次各奪三金；就讀國三的雙胞胎選手孫啟榮、孫啟源，則分別奪下三金、二金，平時兩兄弟就以對方為目標，互相良性競爭，更在越野登山等強項獲得越野賽三、四名，越野下坡賽三、四名佳績，這次雙胞胎兄弟為了病父而戰，讓父親備感欣慰。

另外，范宏齊獲得兩金，他的哥哥范宏鍇目前是大甲高中自由車選手，表現優異；一年級的張家嘉第一次參賽，獲得兩銀、兩銅佳績。

教育局長彭富源表示，市府近年在海線積極推展自由車運動，並與大甲地區自行車產業產學合作，補助大甲國中和日南國中成立自行車社團，期許自行車無論在國際賽事或產業發展，都能成為台灣之光。