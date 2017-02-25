〈中部〉台中9區裝逾千盞路燈 偏鄉亮起來

2017-02-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕偏遠地區及山區因無路燈，常發生不熟路況的民眾開車開到稻田裡，建設局去年在太平、霧峰、外埔、和平、后里、豐原、新社、石岡及東勢等區裝設一○五○盞路燈，比實際需求九三八盞還多，提高夜晚道路能見度。

很多較偏遠地區及山區路燈裝得少，常發生外地民眾不小心將車開到農田裡的情況，在地人開車行進其間也開得心驚膽跳，紛紛要求市府在農路及偏遠山區裝設路燈。

建設局推動「山區農路點燈計畫」，分別在山路、轉角、交叉路口、橋頭橋尾及通勤道路增設路燈，去年規劃在太平、霧峰、外埔、和平、后里、豐原、新社、石岡及東勢等九區執行。地方原提出九三八盞路燈需求，建設局依其實際需求，裝設一○五○盞路燈，超出原數量一一二盞，照亮偏遠和山區黑暗角落，並提高夜晚道路能見度，民眾行車、行走安全更有保障。

還有374盞未送電

建設局表示，設置在偏遠地區的路燈，電力來源取得不易，須向台電申請路燈專用線路的電源用電，台電受理後經過設計、收費及施工等程序，過程較費時冗長，因此，去年執行的點燈計畫中，尚有三七四盞未完成送電作業，建設局已請台電積極配合，儘速完成送電。