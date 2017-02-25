〈中部〉台中1晚連3起 蔣銅像遭塗紅漆

2017-02-25

〔記者陳建志／台中報導〕曾代表台聯參選台中市議員的林明正，昨天凌晨拿著紅漆，接連前往霧峰區公所、大里區公所和大里中興路、國光路口旁公園內塗抹蔣介石銅像，還掛上「世紀殺人魔，二二八元兇」牌子表達不滿。

霧峰區公所員工昨早上班時，看到公所前蔣介石銅像及基座都遭人塗抹紅漆，還在銅像脖子懸掛「世紀殺人魔，二二八元兇」牌子，趕緊將牌子拿下並報警，也拿著松香水將油漆擦掉。

除了這裡，大里區公所旁小公園蔣介石銅像，以及大里中興路、國光路口公園內一座蔣介石騎馬的銅像也被塗抹紅漆，並掛上抗議牌，警方獲報已調閱監視器追查塗漆者身分。

林明正承認塗漆，他不滿表示，蔣介石是二二八事件元兇，也是世紀殺人魔，但至今行政機關還豎立銅像紀念他，根本是文明社會的恥辱，要求市長林佳龍早日拆除這些銅像，不然就不配再選台中市長。

新聞局長卓冠廷表示，市府很重視民眾對蔣介石銅像的存廢意見，將會參考德國等國家轉型正義做法，初步研議，朝向將市府所有、位於公有地的銅像集中管理規劃。