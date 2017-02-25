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〈中部〉老人自費入住 中彰榮家開放申請

2017-02-25

〔記者湯世名／彰化報導〕坊間老人養護中心床位難求，費用貴得嚇人，彰化市八卦山上的中彰榮民之家為擴大資源共享，首創開放年滿六十五歲民眾申請入住的活化空房方案，每人每月安養費僅一萬二千元，較坊間養護中心便宜，入住的套房近五坪大，環境清幽更如置身世外桃源，昨天首位入住的七十一歲民眾鄭瑛政滿意的說「太值得了，歡迎大家來當鄰居！」

國軍退除役官兵輔導委員會轄下的全台榮譽國民之家，平均空床率約為十五%，被外界批評為養蚊子，浪費資源，為讓榮家床位運用更具彈性，全台榮家都展開活化空房方案，開放一般民眾申請入住，其中，彰化市公園路的中彰榮家也從本月中旬開放，這也是中彰榮家收容具榮民資格的老人入住二十七年來，首度供一般民眾申請入住。

首位前來申請入住的是南投縣獨居的民眾鄭瑛政，他在得知這個消息後，立即與中彰榮家聯繫，並完成健檢通過審核，從申請到昨天入住，前後僅有七天，中彰榮家主任王正還領他參觀環境，讓他對榮家作業的時效及便利性相當滿意。

早年離異的鄭瑛政說，他育有一女住北部，因為不想麻煩女兒照顧而獨居南投，從沒想過原本只供榮民居住的榮家會開放給一般民眾入住，這個機會他當然要把握；不僅費用便宜，還吃好、住好，環境更是一般坊間養護中心難以比擬，他已把這裡視為人生的最後一站。

王正表示，中彰榮家總共有三一九個床位，目前共有二七○人入住，入住率有八成五，尚有空出的四十九個床位，他們預計撥出十七床供一般民眾申請入住，但也會視需求增加。

他強調，中彰榮家占地六公頃，環境優美，每人每月安養費僅一萬二千元，較坊間養護中心動輒三萬元以上要便宜得多，且榮家每個套房將近五坪，室內還備有桌子、床、浴室、櫃子，每個月還享有二十度電費免費，相當划算，想要入住成為榮家一員的民眾可得把握機會。

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  • 首位入住的民眾鄭瑛政，對中彰榮家的居住環境相當滿意。（記者湯世名攝）

    首位入住的民眾鄭瑛政，對中彰榮家的居住環境相當滿意。（記者湯世名攝）

  • 彰化市中彰榮家占地六公頃，環境清幽，林木茂密，有如一座養生村。（記者湯世名攝）

    彰化市中彰榮家占地六公頃，環境清幽，林木茂密，有如一座養生村。（記者湯世名攝）

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