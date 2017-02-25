〈中部〉為活化暖身 南投舊議會拆違建
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣舊議會要拆除？近來位在市區行政中心的舊縣議會大樓屢有大型機具施工，被質疑舊大樓是否要拆除，更有人在縣府網站看到拆除公告，認為自議會搬新家後，舊大樓就這樣閒置，如今縣府還要拆除，著實欠妥，惟縣府澄清，這是要為轉型活化做準備，絕非拆大樓。
擬改為旅遊專用區
縣府建設處表示，舊議會並非要拆除，民眾看到的機具施工與拆除公告，其實是「違建」拆除，由於過去議會頂樓有些棚架違建，但因屬違章建築，為了確保建物合法與使用完整性，才會先發包拆除，以利後續活化使用。
財政處指出，舊議會大樓過去曾獲議會決議禁止拆除，因此不會說拆就拆，惟民國一○三年移交回縣府後，因地目屬於機關用地，且限做議會使用，因此活化方式相當受限，近來經過都市計畫變更，已劃為旅遊專用區，近期就待中央公告施行。
財政處也說，舊大樓於民國七十多年落成，三樓高的建物總樓地板面積為二○五七坪，至今已有卅餘年歷史，但建物使用年限約五十五年，之後舊大樓將朝旅遊方向規劃，提升利用效益與建物價值。
也可朝OT方式營運
舊議會改成旅遊專用區後，大樓可作為旅店或是旅遊服務中心，近來也有業者接觸洽談可行的規劃方向，例如改裝成特色旅店，將議會大樓當成號召，把議員休息室改成客房，當成飯店經營，而議會大廳的宏偉設計，也能當作飯店門店，猶如把舊建物再做特色包裝，在飯店市場上做出區隔。
另外，也可朝OT方式營運，縣府就可收取權利金，惟這部分的規劃必須符合公共建設性質，後續執行細節還待與相關單位討論，但活化是既定政策，決不會貿然拆除。
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標題：〈中部〉為活化暖身 南投舊議會拆違建
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