〈中部〉獅鼓陣免費傳藝 向中學生招手

2017-02-25

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉「漢留天地」戰鼓舞獅陣，常赴鄰近大學院校短期指導學生研習技藝，因憂心技藝失傳，為培養新世代獅鼓陣人才，與民雄文教基金會合作，三月起招收國、高中學生免費教學。

民雄舞獅團 憂心技藝失傳

吳鳳科技大學消防系二年級學生林烜毅表示，在嘉義高商求學時，欲學習鼓藝，主動加入獅鼓陣，在廟宇團練，會在鼓面覆蓋毛巾，降低打鼓音量，避免吵到鄰近住戶，每天苦練雖讓雙手起水泡，但為了想在公開表演時獻藝，仍忍痛勤練，與眾多師兄弟培養革命情感，想起來回味無窮。

「漢留天地」團長劉漢忠表示，幼年就讀菁埔國小，受村內舞獅好手王進發栽培，與多名同學共組獅鼓陣赴外地比賽，拿下近二十座獎盃，眾人成年後各奔東西，自己幾乎沒再接觸戰鼓及舞獅。

劉三年前重拾鼓棒，號召校友共組十五人鼓隊，曾赴高雄市杉林國小教學，看到年輕學子開心打鼓的笑容，促使發想走出社區，推廣這項健康的民俗體育活動，三名念國中、小的孩子也「插花」加入練習。

獅鼓陣總召何辰家表示，舞獅與擊鼓首要條件是專心與團隊默契，基本舞法要練得扎實，與鼓、鑼、鈸間的配合更是重要，缺乏節奏一致的鼓聲將連帶失去氣氛和意境，至少需練習兩個月才能上台獻藝，訓練過程倍極辛苦。