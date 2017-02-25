〈中部〉（雲林）斗南林子大排50年未修 千戶淹水苦

2017-02-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南林子大排五十多年未曾整修，加上水門排水口太窄，每逢豪大雨溪水暴漲時，林子、靖興等上千戶飽受淹水所苦，縣議員蔡東富等人會同縣府水利處相關單位會勘，縣府允諾將與雲林水利會一起研議改善計畫。

水門排水口太窄 大雨即溢流

林子里民黃柏彰指出，林子大排五十多年前興建，是林子、靖興等里的主要排水，里內的大小排水溝都匯流到林子大排再排入大湖口溪，中、上游都已改善，但下游年久失修，堤防崩塌及雜草叢生影響排水，另與大溪口銜接的水門排水口太窄，只要雨勢稍大，大排的水溢流到緊鄰的稻田裡，甚至造成鄰近道路積水。

陳姓農民說，他代耕的稻田緊鄰林子大排，有時候一場午後雷陣雨，大排的水即溢流到農田，道路也積水。

先增抽水機 600公尺長待整治

蔡東富表示，住戶數十年來飽受淹水所苦，中、上游都已整治，下游六百多公尺五十多年來完全沒整治，兩年前颱風夾帶大雨，因大湖口溪水暴漲，大排的水無法排出，林子、靖興等多處積水。

蔡東富說，服務處接到許多里民陳情，邀集雲林縣府水利處長許宏博、雲林縣水利會人員及多位里民前往現場會勘，經費有著落前，盼能在水門增設抽水機或簡易抽水站協助排水，經費爭取問題也會透過立委張麗善等人協助爭取。

許宏博指出，林子大排管理單位是水利會，但淹水問題縣府是主管機關，縣府會想辦法解決，沒整修路段有六百多公尺，會進一步與水利會共同擬定相關改善計畫，積極向中央爭取經費補助。