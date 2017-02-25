〈中部〉《台中連假垃圾收運》28日定時定點 其餘照舊
2017-02-25
〔記者蔡淑媛／台中報導〕二二八連假，清潔隊清運垃圾不打烊，除了廿六日週日例休不收運，其餘各日維持清運作業，但廿八日週二採「定時定點」收運垃圾，全市設置六百四十七處定點，時刻表與定點收運點可至環保局官網查詢。
環保局指出，二二八連假中，廿五日（週六）、廿七日（週一）維持正常沿街收運垃圾，廿八日（週二） 提供定時定點收運，每處停留時間約五至五十分鐘，方便服務市民倒垃圾；廿六日（週日）例休不收運。
有關各區清潔隊垃圾收運相關資訊，民眾可至環保局官網查詢，或撥打1999、環保局各區清潔隊電話詢問（電話網址http://bit.ly/1KO9ymB）。
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