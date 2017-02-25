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〈中部〉生活污水變「中水」 年省5千萬

2017-02-25

台中水湳水資源中心揭牌

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「水湳經貿園區水資源回收中心」廿四日揭牌」，一天最多可處理一萬八千噸生活污水，產生一萬四千四百噸中水，成為台中地下小水庫。

「水湳經貿園區水資源回收中心」建立「中水道管網系統」，是全國首座社區型中水道管網系統，昨由市長林佳龍、內政部台北第二辦公室副主任於望聖、市議員陳淑華、張廖乃綸、陳成添、張雅旻、水利局長周廷彰等人共同揭牌。

周廷彰表示，水資源回收中心最大處理容量為一天一萬八千噸，將取用水湳附近家庭生活污水及公共設施污水，可處理成一萬四千多噸中水，全面運轉後，每年可減少五二五萬噸自來水使用，換算可省五千萬元水費。

可沖廁澆灌 也可賣給廠商

未來水湳經貿園區附近新大樓興建前，市府將要求建商及公共場館須安裝自來水管及中水管，做為公共場館及綠地、住戶沖廁、澆灌用；也可售予廠商做為再生水使用，目前中科園區友達及康寧都向市府表達有興趣。

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  • 「水湳經貿園區水資源回收中心」廿四日揭牌。（記者廖耀東攝）

    「水湳經貿園區水資源回收中心」廿四日揭牌。（記者廖耀東攝）

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