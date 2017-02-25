〈中部〉1週停水2次 台中大里、太平里長串聯抗議
〔記者陳建志／台中報導〕因自來水管線老舊漏水，水公司宣布北屯廿三日停水搶修，造成數萬戶停水，由於廿日才因水利局挖破幹管停水，短短一星期停水兩次，影響數十萬民眾生活，民怨連連，昨天大里區里長聯誼會會長林志忠串聯太平區里長出面抗議，批評停水頻率實在太高，造成民眾抽水機燒壞，痛批自來水公司和市府水利局互踢皮球，要求賠償民眾損失。
本月廿日傍晚，水利局在東區精武東路進行污水下水道工程時，不慎挖壞自來水幹管，造成大里、太平、霧峰、東區、南區停水，經搶修隔天晚間六點送水，但不少大里民眾直到廿二日才有水可用，沒想到相隔不到一天，北屯太原路和軍功路口的大幹管，又因管線老舊漏水停水搶修，加上大里元旦時也因施工挖破管線而停水，停水頻率高，讓屯區民眾快抓狂。
大里區里長聯誼會會長林志忠、副會長鄭伯其昨帶領大里區里長，串聯太平區長億、建興、太平里長發動抗議，出席里長表示，一星期停水兩次，每天里民罵到臭頭，希望市府施工時更小心。
林志忠則批評，水公司和水利局施工時，為何事先沒協調好管線位置？且至今兩單位互踢皮球，並批評水公司只在手機、臉書通知停水訊息，年紀大的民眾根本不知道；鄭伯其也說，三天兩頭停水，不少民宅抽水機、加壓機因沒水空轉燒壞，抗議現場大家高喊「抗議無能政府」，要求減價賠償。
市議員李麗華下午也帶著民眾抗議，表示最近兩次停水都是無預警，根本無法儲水，不能洗衣服、煮飯，廁所沒水可沖臭氣沖天，尤其小吃店營業受影響，實在讓人氣憤，要求自來水公司和水利局負起責任。
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標題：〈中部〉1週停水2次 台中大里、太平里長串聯抗議
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