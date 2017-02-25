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〈中部〉《清境農場至翠峰路段》假日大遊覽車 台14甲線仍禁行

2017-02-25

〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉台十四甲線清境農場至翠峰路段，目前例假日禁行甲類遊覽車，但現行清境國民賓館附近可供遊覽車停放空間有限，業者接駁遊客也相對不便，建議放寬，但公路總局埔里工務段表示，台十四甲線假日交通流量大，且省道銜接民宿的產業道路狹窄陡峭，不適合行駛甲類遊覽車，地方機關也持反對立場，現階段仍不開放。

台八線中橫公路谷關至梨山於九二一災後至今中斷，台十四甲線霧社至大禹嶺，成為中部地區橫越台灣東西部重要樞紐，也帶動沿線清境農場、合歡山觀光旅遊盛況，一年四季遊客滿檔，假日交通流量大。

目前公路總局嚴格管制甲類遊覽車行駛台十四甲線，指標十八公里翠峰以上至四十一公里大禹嶺全日禁行甲類遊覽車，指標七．五公里清境國民賓館至十八公里翠峰路段，例假日更禁行甲類遊覽車，遊覽車只能停在清境遊客中心前，再由小車接駁前往民宿區，有業者認為平日甲類遊覽車能開到翠峰，證明道路條件符合需求，建議假日也能放寬。

公路總局埔里工務段表示，台十四甲線假日車流量大，清境國民賓館至青青草原已是瓶頸路段，先前召開協調會，有民宿業者建議只要自備大型車停車空間，希望能夠放行，但許多民宿都不在台十四甲線旁，須由產業道路銜接，寬度不足多數又陡峭，道路主管單位鄉公所也持反對立場，因此仍維持假日不開放規定。

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