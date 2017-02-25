〈中部〉4天2度停水 北彰化6萬戶罵翻
2017-02-25
上次台中東區挖破管線 停水36小時
〔記者湯世名／彰化報導〕又來了！自廿日台中市東區水管被挖損停水三十六小時後，前天又因北屯區管線漏水再出狀況，包括中彰地區十萬戶昨天上午八時再度大停水，其中北彰化有逾六萬戶將停水到今天早上十一點，自來水公司昨天再度於北彰化放置二十八座大型水槽供民眾取水，民眾對於短短四日內二度停水破口大罵，直呼：「太離譜了！」
這次停水區域包括彰化市、花壇鄉白沙、岩竹等村，以及鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘等里，和美、伸港等地減壓供水，影響戶數高達逾六萬戶。自來水公司第十一區管理處昨天上午在彰化市區，共放置二十八座大型水槽供民眾取水，希望能「補救」。
這次台中北屯管線漏水 今近午恢復
彰化市長邱建富昨天到各地水槽處巡視民眾取水狀況，有民眾出動一家老小人手拿著空桶前來取水，並向他抱怨說「前兩天才停水，好不容易水來了，怎麼又停水了？」還有民眾大罵說「太離譜了，短短四日連續兩次停水，到底在搞什麼飛機？」邱建富也忙著按奈居民的心情，他並要求水公司查明狀況後，盡力搶修並提早恢復供水。
在本月二十日晚間，台中市東區挖破管線而造成中彰地區停水三十六小時，好不容易恢復供水後，再次因故停水，水公司第十一區管理處副處長許端銘對此表示，這次中彰二度停水，肇因於台中市北屯區軍功路管線漏水，第三供水區再度停水三十小時，連帶造成北彰化停水，目前已在北彰化設置大型水槽供民眾取水，預計今天上午十一點就可恢復供水，請民眾見諒。
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