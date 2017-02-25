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〈中部〉（嘉縣）梅山推觀光 3.1億蓋轉運站

2017-02-25

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府推動梅山鄉觀光產業，爭取到「雲梯．茶道．梅山驛站觀光鏈結計畫」，三．一億元補助，將在梅山公園旁興建梅山文薈中心暨轉運站等，並辦理大型節慶活動，昨宣布三月將舉辦「梅山汗路文化觀光季」，有樂團演出、踩街，讓民眾體驗梅山好風景。

嘉義縣長張花冠昨宣布，將在梅山公園旁興建文薈中心暨轉運站，在鄉公所旁興建旅客服務中心，明年完工，梅山國中舊址則有太平雲梯起點停車場，全數完工後，可改善梅山街區觀光及交通環境，紓解太平雲梯六月完工後的大量遊客及車潮。

「梅山汗路文化觀光季」三月四、五、十一、十二日舉辦，有AR擴增實境秀、歌唱表演、梅好市集及藝術燈雕，十一日下午三點在中山路與環北街路口有踩街活動，身聲劇場、台灣豫劇團、飛揚民族舞蹈團、藝林舞團、無限人形劇場等團體及街頭藝人，四、十一日晚上六點三十分在梅山公園有十鼓擊樂團、無雙樂團等表演晚會。

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  • 梅山汗路文化觀光季開幕活動將邀請無雙樂團演出。（記者林宜樟攝）

    梅山汗路文化觀光季開幕活動將邀請無雙樂團演出。（記者林宜樟攝）

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