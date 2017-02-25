〈中部〉濕地賞鳥 鳥屍別碰

2017-02-25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林沿海家禽飼養場禽流感疫情頻傳，因候鳥被懷疑是病原傳播管道，現在濕地也聚集不少候鳥，民眾擔心賞鳥可能有風險；專家解釋，候鳥見到人即飛走，所以風險並不高，但鳥屍千萬不要碰觸。

遊客染禽流感風險不高

水林等鄉鎮家禽飼養場一再傳出禽流感疫情，候鳥被指為可能的傳播管道，雲林沿海大片濕地經常棲息大批野鳥，現在又正值候鳥遷徙期，之前一度傳出台灣禽流感疫情可能人禽相互感染，許多喜愛賞鳥的民眾憂心遭感染，口湖鄉椬梧等知名賞鳥景點假日人潮明顯減少，有些民眾經過野鳥棲地也會戴上口罩自我保護。

當地民眾表示，禽流感疫情爆發以來，心裡難免產生疑慮，尤其口湖鄉是地層下陷區，低窪的土地積水長達三、四個月甚至半年，不時可見野鳥成群覓食，部分積水低窪鄰近學校，過去這些窪是學校戶外生態教學最佳場所，現在如何防範禽鳥入侵，竟成了居民關切的問題。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳解釋，在台灣賞鳥感染禽流感的風險不高，因野鳥在遠距離察覺到人的蹤跡馬上嚇得振翅飛走，賞鳥還得借助望遠鏡，所以台灣過境或棲息的野鳥與民眾接觸機會有限，無需過度緊張。

但陳清圳提醒民眾這陣子到濕地賞鳥，若是看到鳥屍或體力衰弱飛不動的野鳥應提高警覺，在無法確認是不是與禽流感有關之前最好儘可能避開，千萬不能大意，更忌諱動手接觸。