〈中部〉嘉市鐵路高架化 最快3月初核定

2017-02-25

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕喊了三十幾年的嘉義市區鐵路高架化計畫，蔡英文總統去年底指示要求在今年底動工，近期核定在望；市長涂醒哲昨主持「市政成果報告暨嘉義市區鐵路高架化計畫」說明會時說，交通部已將計畫陳報到行政院，最快三月初核定，總經費二百七十五億餘元，市府預計須負擔的配合款，將從九十九億元降至四十億元左右。

市府配合款 從99億降至40億

涂醒哲說，嘉市自民國八十三年訴求鐵路地下化，後來爭取鐵路高架化，兩年前他就任後多方奔走，去年十一月底獲蔡英文裁示今年底動工，為嘉市都市發展帶來整體性的大邁進；嘉市配合款可望從一○三年的九十九億餘元，降至四十億元，一舉省下近六十億元。

立委李俊俋受訪表示，行政院將在下個月向立法院提出「前瞻基礎建設計畫」的特別條例與特別預算案，嘉市鐵路高架化計畫納入其中，「經費沒有問題，不會有變化」，政院近日就會核定。

交通系統縫合案 下週再招標

市府昨邀全市八十四個里里長參加說明會，簡報嘉義市區鐵路高架化計畫，市府相關局處加速推動此計畫的各項作業，包括交觀處下週辦理「交通系統縫合」第二次招標案，是預先規劃鐵路高架化後，如何銜接交通系統。

會中，多位里長提出建議，如西區里長聯誼會長、番社里長鄭秀玉說，嘉義位處地震帶，市府須進行鐵路高架化耐震度評估；劉厝里長許明對表示，就任里長兩年多來，里內鐵路平交道就發生兩起死亡事故，希望鐵路高架化儘快完成，減少相關事故。