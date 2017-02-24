〈南部〉私宰雞隻剩11隻半 重罰10萬

2017-02-24

〔記者楊金城／白河報導〕禽流感疫情發燒，全國禁宰禁運七天在今天凌晨零時解禁前，白河區有陳姓女攤商涉嫌違法私宰雞隻，昨天被台南市違法屠宰行為聯合查緝小組查獲私宰雞隻屠體剩下十一隻半，依違反畜牧法重罰十萬元。

二月初，查緝小組曾在安南區查獲私宰雞隻，開罰二萬元，這次白河查獲是家禽禁宰禁運後首件，值疫情非常時期，防檢局予以重罰。

市府農業局畜牧科長周志勳說，違法屠宰行為聯合查緝小組昨天上午在白河區山產市場查獲陳姓女攤商違法私宰雞隻後剩餘十一隻半，沒有合格屠宰證明，攤商是以部分合法雞隻屠體摻雜私宰雞隻販賣牟利。

全國家禽禁宰禁運七天將在今天凌晨零時解禁，雞販、禽肉攤商鬆口氣，禁市期間生意一落千丈，才會有業者心存僥倖私宰搶市。