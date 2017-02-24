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〈南部〉禽流感防疫 南市府設開放資料平台

2017-02-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對H5N2及H5N6禽流感防疫，市府加強資訊公開與透明，市府全球資訊網建置「禽流感專區」揭露疫情資訊，並將相關應變措施以開放資料形式上架到資料開放平台，以利各界連結取用，共同加入防疫工作。

研考會表示，一○四年市府首度以開放資料集搭配時間地圖，讓民眾明白禽流感疫情及防疫始末，這次禽流感疫情亦開放資料提供外界取用，目前資料開放欄位包括撲殺禽場之經緯度、病毒種類及撲殺數量等，將會持續積極加強資訊的公開與透明，讓民眾充分瞭解市府的防疫作為。

南市目前四場檢出高病原性禽場均已完成撲殺、消毒工作，動保處並在四禽場周邊一至五公里展開採樣監測工作，共採樣六十禽場，五十六場為陰性，四場尚在檢驗中。

動保處表示，野鳥及丟棄家禽送檢，共有野鳥五件（目前檢出陽性二例）、丟棄家禽五件（目前檢出陽性一例為低病原），亦皆於採檢地點周圍完成防疫消毒工作。

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