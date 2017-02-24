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〈南部〉南市公幼將增16班 私幼教保券每年3萬

2017-02-24

106學年度開辦

〔記者劉婉君／台南報導〕大利多！台南市下學年公設幼兒園招生增加，私幼教保券補助也提高。

公幼班級數不足，南市今年將新設十四校、十六班公設幼兒園，公幼據點數達到四成，並首度有三所國中加入，預計一○六學年新增招生名額四百五十名。

籲私幼不可亂漲價

而二至四歲幼兒的私幼教保券補助，也將從每學期五千元，大幅調高至一萬五千元，每年共三萬元，希望減輕家長負擔。教育局呼籲私校業者不可因教保券補助增加而任意調整收費，違者將依相關法規裁罰，嚴重者可取消補助。

增設公幼的地區以目前登記抽籤最踴躍的熱門行政區為主，另有兩所為資源不足的偏鄉地區，教育局說，經會勘超過卅所學校後，選定十四校，其中東區忠孝國中、中西區中山國中、安南區海佃國中成為南市首度設立附設幼兒園的國中，各校將利用現有空間進行改造使用。

其他新設幼兒園包括永康區永信國小、安平區億載國小、南區新興國小、北區賢北國小、仁德區長興國小、仁德區文賢國小、安定區南興國小、佳里區信義國小、新營區新橋國小。七股區後港國小及白河區仙草國小，招收對象為二歲至五歲混齡班。另外，東區東光國小附幼及永康區五王國小附幼也各增加一班。

對於無法進入公幼就讀的幼兒，全國性政策已對五歲幼兒就讀私幼每年補助三萬元，南市對於二至四歲幼兒就讀私幼的補助，也將從目前每學期五千元，提高為一萬五千元，就讀公立幼兒園者則維持入園免繳學費，預計六月發放。

私幼教保券補助提高，部分私幼也醞釀調漲收費，教育局表示，全市近三百五十所私幼，今年已約有五、六十所提出漲價計畫，預計三、四月嚴謹審查，漲幅依規定須在十至廿％之間，往年通過的漲幅多在十五％左右。

教育局長陳修平說，市府將調整房屋稅率增加的歲入預算，部分運用在改善幼兒教育環境上，其中，私幼教保券去年預算約二．二四億元，今年增加到七億元。審議委員會也將邀請專家學者、家長、業者等參加，參考全市平均收費、所在行政區收費等，並要求四十％須反映在老師的薪資上，確實改善幼兒受教品質。

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