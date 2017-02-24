〈南部〉「綠金」遍布 澎湖婦女賺外快「蹓海菜」
2017-02-24
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖三金之一的青海菜，時序入盛產期，澎湖沿岸岩礁長滿綠油油天然海菜，漁村婦女趁機「下海」賺外快，海邊經常可見「蹓海菜」人潮，不僅為自己賺零用錢，同時也為澎湖帶來豐碩的外銷收入。
海菜有「綠金」之稱，與「白金」白腹魚、「黑金」紫菜並稱澎湖三金，自農曆年前至清明節約三個月為盛產期，海岸線處處可見採收的婦女，增加副業收入。「蹓海菜」不需繁瑣工具，更不用功夫，許多澎湖人從小「蹓」到老，一支長尺棍在手，就能財富滾滾而來。
由於海菜隨波逐流，海岸線處處可見綠色海菜環繞，海中石滬也被海菜包圍，遠看就像綠色海岸線。採收海菜時先使用網具逐一撈起，隨後再用特製鐵器以「蹓」的方式，將殘餘的海菜以手撿起。辛苦一天的成果，僅有數百元的收穫，有專人負責收購，濕海菜一台斤約四、五十元，雖不符合經濟效益，但對於樂天知命的澎湖人而言，卻是貼補家用的主要來源。
根據文獻記載，海菜為純天然、零污染、純綠的高纖食品，含有高葉綠素與胡蘿蔔素，不僅可幫助排泄，還可健康美容，為澎湖主要副業經濟來源。
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