〈南部〉【抗旱】高雄市府釋出萬餘噸回收水澆灌

2017-02-24

〔記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導〕因應南部旱象，水利局每日釋出四污水廠一萬二千噸回收水供作防揚塵，或澆灌用水。而高雄地區十三日已進入水情稍緊的綠燈警戒，水利署南區水資源局表示，目前水庫蓄水量、高屏溪流量都還在掌控中 ，沒有進一步限水時間表。

今年高雄地區因久未降雨致水情不佳，水利署已公布高雄市於二月十三日由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，市府即時掌握水情狀況並提早因應，各級機關開始以跑馬燈及廣告看板強力向民眾宣導節約用水。

南水局︰還沒限水時間表

南水局副局長簡振源表示，因為降雨減少，水情稍微吃緊，但曾文、阿公店等水庫蓄水量及高屏溪流量，都還在掌控中，枯旱緊急應變小組每月都會召集一、兩次會議，根據氣象局提供資料準備因應，但氣象局只能推估約兩星期狀況，變化很大。

簡振源說，每年這段時間降雨本來就較少，一般都會在四月底、五月初梅雨季獲得紓解，最怕遇到空梅或梅雨季晚到，既然亮起綠燈，已經聯繫包括水公司、農田水利會等單位做好水量管控，但目前沒有進一步限水計畫。

水利局已先於十七日啟動局內緊急應變小組整備抗旱機制，並盤點轄內抗旱水井資料，待後續水情更嚴峻時，啟動抗旱水井因應，同時釋出鳳山、大樹、旗美及楠梓污水廠每日一萬二千噸回收水，供營建工地申請作為防揚塵，一般民眾也可申請作為非接觸性如洗地、澆灌等使用。

水利局籲請市民共體時艱，配合節約用水，隨時關緊水龍頭，並回收重複使用，共同投入抗旱行動，使有限的水資源達到最有效的運用，相關抗旱及節約用水資訊可至水利局網站http://wrb.kcg.gov.tw/kdw_level/查詢。