〈南部〉跨聯盟職棒交流 台韓7隊1週對戰
十一種對戰組合 免費觀賞
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄澄清湖棒球場二月剛完成整修，市府邀請台灣三支職棒隊與三支韓職二軍，加上世大運台灣培訓隊共七支球隊，進行十八場比賽，球迷可在一週內免費觀賞七支球隊十一種對戰組合的賽事，並欣賞不同風格的球隊。
「港都盃跨聯盟交流賽」廿七日將於澄清湖棒球場及立德棒球場登場，高市教育局昨召開說明會，教育局長范巽綠、行政院體育運動發展委員會委員余政憲、高市體育會理事長朱文慶及台灣職棒統一獅、中信兄弟、韓國職棒斗山熊、樂天巨人及起亞虎也都派員出席。
范巽綠說，高市史無前例邀請台、韓兩國職棒舉辦跨聯盟的交流賽，這項比賽將測試澄清湖棒球場重鋪草坪、更新排水系統及全壘打牆防撞墊的整修成效，也提供基層棒球觀摩機會及擴大棒球移地訓練產業規模，塑造高雄棒球春訓城市品牌。
余政憲指出，台灣南部天氣很適合國外職業隊伍進行移地訓練，他希望推動利用台糖土地，由民間興建棒球場、足球場，不僅帶動國內運動產業，吸引國外職業球隊移地訓練，國外球迷跟著來台欣賞球賽，也可推展高雄觀光產業。
出席說明會的三支韓國職棒代表均稱讚高雄氣候宜人，很適合移地訓練，樂天巨人的組長李政泓說，該球隊去年春訓，有很好訓練成效，回國後打出優異成績。
這場交流賽從二月廿七日至三月一日、三月三日至五日（三月二日休兵），澄清湖棒球場每日兩場、下午一時及六時，立德棒球場每日一場、下午一時進行。參賽球隊包括統一獅、中信兄弟與富邦悍將，以及韓職起亞虎、斗山熊與樂天巨人，還有世大運台灣培訓隊。
另外，比賽用球特別使用在地自創品牌的華櫻產品SAKURAI 980棒球，華櫻牌也是國內職棒及棒球協會賽事指定用球，並輸出到美國職棒大聯盟使用。
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標題：〈南部〉跨聯盟職棒交流 台韓7隊1週對戰
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