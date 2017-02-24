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〈南部〉屏基護老 擬真培訓照顧技能

2017-02-24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接高齡社會，屏東基督教醫院昨成立「照顧技能擬真培訓中心」，環境仿一般家庭居家空間，有客廳、餐廳、廚房、臥室、浴室等，以情境教學開辦課程。

屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫邁入第三年，今年主攻失智症整合照護團隊，成為全台首個為失智症患者建立結合醫療到居家、社區照護的網絡，另透過門市零錢捐挹注，成立「照顧技能擬真培訓中心」，昨天上午揭幕，副縣長吳麗雪、社會處長劉美淑等人都到場參觀。

屏基副院長賈佩芳表示，該中心成立後，規畫的訓練內容，將依受訓者的不同身分，包括家庭照顧者、照顧服務員、外籍看護工或志工、學生等而有不同課程，教學在擬真的居家生活環境中進行，讓受訓者實際演練照顧技巧，例如臥室上下床輪椅移位、餐桌就桌進食、浴廁轉位如廁、輔具運用等。

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