〈南部〉屏基護老 擬真培訓照顧技能
2017-02-24
〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接高齡社會，屏東基督教醫院昨成立「照顧技能擬真培訓中心」，環境仿一般家庭居家空間，有客廳、餐廳、廚房、臥室、浴室等，以情境教學開辦課程。
屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫邁入第三年，今年主攻失智症整合照護團隊，成為全台首個為失智症患者建立結合醫療到居家、社區照護的網絡，另透過門市零錢捐挹注，成立「照顧技能擬真培訓中心」，昨天上午揭幕，副縣長吳麗雪、社會處長劉美淑等人都到場參觀。
屏基副院長賈佩芳表示，該中心成立後，規畫的訓練內容，將依受訓者的不同身分，包括家庭照顧者、照顧服務員、外籍看護工或志工、學生等而有不同課程，教學在擬真的居家生活環境中進行，讓受訓者實際演練照顧技巧，例如臥室上下床輪椅移位、餐桌就桌進食、浴廁轉位如廁、輔具運用等。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 錶王的故事6
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 【苦水啤酒海】沒有娘家可回的年初二
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 錶王的故事4
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
- 大學考招新制 申請最多採4科
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 去年出版新書機構 跌破5000家
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉屏基護老 擬真培訓照顧技能
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分