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〈南部〉傳承部落文化 來義3生上高師大

2017-02-24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來義高中三名應屆畢業生柳郁傑、林筑琦、劉之林以優異成績與藝能專長，錄取國立高雄師範大學今年剛成立的藝術產業原住民專班，成為來義高中創校以來首次有學生錄取師資生。

來義高中教務主任陳冠州說，目前台灣中學教育中，相當缺乏原住民籍師資，即便有，多數具原住民身份的教師也從小在都會區成長，對於部落的傳統、文化不甚了解，今年該校培育出三名真正在部落長大的孩子成為師資生，意義非凡，學校期待學生們從自身文化出發，經過系統教育洗禮後回到部落，為未來而教。

柳郁傑說，他從小就喜歡畫畫，所以努力朝繪畫精進，部落文化與藝術緊密相關，希望未來能回到部落教學傳承與發展原民文化。

林筑琦表示，很多符號、肢體動作都是部落獨有的，只有在部落環境中成長，才能深入了解這些動作表情的意涵。

劉之林說，古謠、編織等部落文化，都是課本裡學不到知識，但這些都是台灣重要的資產，近年部落文化出現嚴重斷層，是她未來想要努力推廣的部分。

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  • 來義高中3名應屆畢業生錄取國立高雄師範大學，柳郁傑（左起）、教務主任陳冠州、劉之林、林筑琦開心比讚。 （記者邱芷柔攝）

    來義高中3名應屆畢業生錄取國立高雄師範大學，柳郁傑（左起）、教務主任陳冠州、劉之林、林筑琦開心比讚。 （記者邱芷柔攝）

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