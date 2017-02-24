〈南部〉季節限定秘境 霧台雲豹之湯美翻了
2017-02-24
哈尤溪溫泉 五彩岩壁如仙境
〔記者邱芷柔／屏東報導〕春雷乍響，不少民眾仍抓住冬天的尾巴享受泡溫泉樂趣，霧台鄉就藏著一處溫泉秘境，被譽為「雲豹之湯」的哈尤溪溫泉，以高聳的五彩岩壁與清澈見底的溪水，相映成仙境般的絕美景色，只有在每年十二月至隔年三月枯水期才能前往的秘境，讓看到的人無不驚呼「真的美翻了！」。
地形險惡 枯水期才能探訪
玄武岩混著鐵、硫磺、石英等各種物質，紅色、黑色、黃色、白色等，各種斑斕繽紛的色彩讓人驚艷，但想要親近哈尤溪溫泉，必須搭乘部落獵人駕駛的越野車，穿越重重溪床後，再步行涉水進入，從大武村吊橋下方算起到哈尤溪溫泉，大約有十六公里，沿途還能看見水鹿、山豬走過的痕跡。
哈尤溪溫泉位於屏東隘寮北溪上游，每年汛期後，河床地形均會改變，由於溪水險惡，僅有枯水期才能涉水一賞秘境風光，儘管能泡溫泉的地方雖僅有岩壁旁一小區，但壯觀景色仍相當吸引人。
族人帶路導覽 將採預約管制
霧台大武部落獵人們指出，雖然是枯水期，對於不熟識當地地形的民眾來說，仍有一定的危險，部落目前以四輪傳動越野車接送，再帶著民眾步行約四十分鐘進入五彩岩區，每天最多可以接五十名遊客，酌收油資與導覽費用，讓逢雨必淹的大武部落找到新的觀光生機。
霧台鄉長杜正吉表示，目前前往哈尤溪溫泉的方式，是從霧台鄉台二十四線過神山部落，在霧台鄉公所前進入大武聯絡道，再由熟識地形的大武部落族人帶路導覽。
杜正吉說，過去沒有管制，有民眾會騎單車、步行進入，甚至也有人開著四輪驅動越野車亂闖，造成生態被破壞，目前公所與部落正在調查在地資源，未來將採預約、總量管制等方式，活絡部落觀光，也讓地方資源永續發展。
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