〈南部〉飛雁新村案 南市公民參與開放決策首例

2017-02-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕飛雁新村都更案拖了三年，興建大樓引發都市開發爭議，在南市都市開發案中，這是首例納入公民參與精神，結合審議民主方式，作為市府決策輔助，去年法國外交部舉辦首場全球「思想之夜」，邀請G0V社群發起人之一唐鳳（現任政務委員）與會，唐鳳即引用飛雁新村案例，在國際分享 「台南經驗」。

搶救飛雁新村公民行動聯盟發起成員吳仁邦表示，感謝市長賴清德將此案納入開放決策首案，建立民主典範，且參與成員打破往年社會運動熟面孔，許多是在地關心的公民及民代，顯見大家關心台南，希望未來重大開發建設能夠在都市計畫之前更早啟動公民參與模式，有更充分時間凝聚討論共識。

綠色公民游子昂表示，飛雁新村案建立民主審議模式，全區保留的都計審查結果令人欣慰，但是市府計畫做文化園區的構想，盼望也能與公民社團討論，妥善保留樹群與歷史建築，尤其這區是文化敏感層，以免「又來一個新開發案」，而台南八十歲舊魚市場原地保留案仍命運未卜，飛雁新村成功案例可帶來信心。

市府研考會主委趙卿惠表示，這種民主審議及公民參與機制，在台灣都市開發案例仍不多，這一年來，飛雁新村開放決策開了十多場會議，透過公民、建商、學者與政府不斷溝通對話，產生共識。