〈南部〉文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡

2017-02-24

後續合約問題待協商

〔記者洪瑞琴／台南報導〕卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺址全區「完整保留」，等於宣告「退回」該基地開發案，後續合約問題則待協商。

遠雄︰尊重都委會決議

遠雄建設表示，尊重南市都委會決議，待收到正式函文後，考量是否符合開發效益，不排除提出解約，與相關單位討論如何解決合約問題。

都發局表示，委員們審議認為地下文物雖然被試掘出來的有限，但飛雁新村基地已確認為大湖文化遺址，基於保護文化資產優先，決議通過全區保留，不進行開發案，待正式會議紀錄公告，將函知遠雄建設公司。

都發局表示，遠雄已付給國防部部分價款，但該案為都更案，必須報請市都委會審查，因被文資審查認定有遺址、歷史建築屬不可抗力因素，將依都計審議結果，與地主國防部及遠雄展開後續合約協商。

飛雁新村基地鄰近奇美醫院，總面積約三．五二公頃，一○二年底由遠雄建設以廿．九億元得標，也是台南市升格直轄市後第一個公辦都更案，但屬國防部所有，納入眷村改建基金土地。

由於基地內有老樹群、歷史建築及大湖文化遺址，引發環保、文化公民團體搶救行動，市府要求全案暫緩，並進行文資審議調查及公民審議，擴大歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，將油槽及其控制室一併納入，未來飛雁新村原址全區保留，市府將朝文化公園方向規劃。