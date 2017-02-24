〈南部〉文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
2017-02-24
後續合約問題待協商
〔記者洪瑞琴／台南報導〕卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺址全區「完整保留」，等於宣告「退回」該基地開發案，後續合約問題則待協商。
遠雄︰尊重都委會決議
遠雄建設表示，尊重南市都委會決議，待收到正式函文後，考量是否符合開發效益，不排除提出解約，與相關單位討論如何解決合約問題。
都發局表示，委員們審議認為地下文物雖然被試掘出來的有限，但飛雁新村基地已確認為大湖文化遺址，基於保護文化資產優先，決議通過全區保留，不進行開發案，待正式會議紀錄公告，將函知遠雄建設公司。
都發局表示，遠雄已付給國防部部分價款，但該案為都更案，必須報請市都委會審查，因被文資審查認定有遺址、歷史建築屬不可抗力因素，將依都計審議結果，與地主國防部及遠雄展開後續合約協商。
飛雁新村基地鄰近奇美醫院，總面積約三．五二公頃，一○二年底由遠雄建設以廿．九億元得標，也是台南市升格直轄市後第一個公辦都更案，但屬國防部所有，納入眷村改建基金土地。
由於基地內有老樹群、歷史建築及大湖文化遺址，引發環保、文化公民團體搶救行動，市府要求全案暫緩，並進行文資審議調查及公民審議，擴大歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，將油槽及其控制室一併納入，未來飛雁新村原址全區保留，市府將朝文化公園方向規劃。
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文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…
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