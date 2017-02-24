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〈南部〉《觀察筆記》誤國

2017-02-24

彷彿看到大清國北洋艦隊沉毀前夕的渙散軍紀般。

清泉崗空軍基地是我國少數的戰鬥機重地，基地安全、官兵健康是至關防衛力與戰鬥力強弱。

像鬼一樣的官兵、艦上曬衣服、骯髒，吸鴉片有之、聚賭有之，印證老虎不能是紙糊的，武器也不可銀樣蠟槍頭，一開戰就敗退，兩艘被俘，餘二十五艘全部滅頂。

敗戰有諸多因素交纏，軍紀與操練不如人是這支當時亞洲第一艦隊的吊頸索，後世看到這一章，猶如水雷般的在每一個描述海戰的文字裡爆炸。

看到清泉崗營區發現的二十多包安非他命，詳查後又在跑道新找到散落的毒品，共是五十多包。天哪！台灣國軍呢。

不追個水落石出，如何安天下人的心？

是發貨處抑或轉運站？影響地方治安，直接挑戰國軍，衝擊國家防空能力。不是無限上綱，而是憂心忡忡，這樣，家長怎麼放心孩子從軍，怎麼募兵？

毒品擊敗大清國，血跡斑斑的座右銘，豈容重見！（資深記者黃明裕）

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