〈南部〉國道十號延伸案 立委促重評至六龜

2017-02-24

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕國發會核定國道十號里港交流道延伸只到美濃龍肚段，傳出將進入綜合規劃等階段；立委李昆澤、邱議瑩、蘇震清昨邀集公路總局研商，一致反對僅規劃到龍肚，要求重新評估延伸至六龜新威大橋，必須納入後續綜合規劃。

公路總局︰若立委正式提案願重評

至於全案是否仍有翻盤機會？公路總局局長陳彥伯則說，若經立委正式提案，願意重新評估。

「國道十號里港交流道至台二十八線龍肚段聯絡道路」案，行政院國發會去年底通過交通部提報的可行性評估報告，近日傳出行政院已經核定辦理，目前進入綜合規劃、環評、用地取得階段。

由於國十延伸案原始規劃，是從里港交流道延伸快速道路至六龜新威里，地方認為延伸到美濃是「只做半套」，反彈聲浪不斷。

立委促評估也要考慮地方公共利益

李昆澤昨邀集公路總局研商，他表示，國發會、公路總局以「經濟效益」為由，通過國十延伸案只到美濃龍肚段，但所謂的「經濟效益」，是用傳統保守的官僚心態來思考，並沒有考慮到對茂林、六龜、新威、那瑪夏等地的觀光產業、農特產品運輸、醫療救助、救災路線、居民通勤通學等公共利益。

李昆澤當場要求公路總局，應重新評估延伸至新威大橋，納入後續綜合規劃中，整個路段必須一起納入，不能切割處理。

李昆澤說，國道十號里港交流道延伸到美濃龍肚段，經費約廿幾億元，延長到六龜新威里只需再花十億元，他會與邱議瑩、蘇震清正式提案，爭取國十延伸到六龜。

根據中央規劃，這條東西向省道公路起點，從國十里港交流道匝道末端，往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，經市道一八一線後轉往東北，路線終端銜接至台二十八線（龍肚段），總長約十二．二公里，預計要七年才能完工。

邱議瑩指出，當初公路總局所做的規劃案，並不符合當地居民的期待與需求，目前行政院已得知地方的聲音，把案子重新退回公路總局；新修正的規劃案會朝國十延伸至六龜新威方向改正，水利署也同意提供荖濃溪河岸的安全評估報告給公路總局參考，只要規劃案修正通過，相信地方能感受到政府的誠意和解決問題的態度。