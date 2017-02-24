〈南部〉台東10飯店聯手 爭取火車專列包車

2017-02-24

台鐵局︰調度困難

〔記者張存薇／台東報導〕觀光產業是台東的龍頭產業，但因中客旅遊團大幅減少，台東縣飯店業者也發現國旅市場難拓展，十家業者聯合爭取週六、日各加開一列火車觀光專列包車，台鐵局表示，因車班調度困難、暫無法加開，不過團體票預售部分可朝以台東優先訂票方向改進。

台東縣中小企業協會理事長楊珍琪、縣府觀光旅遊處長江慧卿陪同業者拜訪台鐵，楊珍琪說，一年多來，因中客團緊縮，台東觀光產業大受影響，業者也發現配合的台北旅行社不主推台東票券或遊程，探問之下才發現是因為台東太遠、機票太貴，但火車票卻常常買不到、甚至連兩個月前購票的團體票也搶不到。

她說，十家飯店已同意每家認購一列車廂，希望爭取四到八月每週六早上八時左右出發到台東、週日下午三時回台北的專列包車，且不敢奢求是普悠瑪火車，只要搭程時間五小時以內即可，希望活絡週五到週一的遊客量，為台東觀光帶來商機。

允讓台東優先訂票

觀旅處說明，台鐵已回應車班調度困難，且週六早上八時前後樹林站每七分鐘就發出一班車、班次緊湊也無空間，台鐵亦坦承每班次二十％的團體預售票購票仍以花蓮為多，承諾將修改預售票規定，以延長公里數者優先購票，比如限定到花蓮玉里站以南的車票優先購買。