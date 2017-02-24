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〈南部〉大鵬灣新建碼頭 規劃直航小琉球

2017-02-24

〔記者葉永騫／屏東報導〕東港大鵬灣今年全面大整修，增建東琉線交通船的停泊處，預計明年將可直航小琉球，不但能疏解東琉線遊客人潮，更可增加大鵬灣的觀光遊憩功能。

蚵殼島碼頭重建明年完工

去年九月莫蘭蒂颱風造成大鵬灣所有的碼頭設施受到重創，大鵬灣國家風景區管理處今年全面大整修，一口氣新建及整修六處碼頭，其中一處將開闢為可停泊東琉線交通船的觀光碼頭，蚵殼島碼頭也是重建的項目之一，預計明年初就可以完工啟用。

鵬管處副處長高堂貴表示，莫蘭蒂颱風造成大鵬灣第一、二號遊艇碼頭嚴重受損，蚵殼島碼頭全毀，使得蚵殼島被迫封島無法上岸，嚴重影響大鵬灣的觀光旅遊，鵬管處從去年就開始進行第三、四、五號遊艇碼頭的新建工程，最近再完成第一、二號遊艇碼頭及蚵殼島碼頭的重建工程，全部工程預計明年初可完成。

預留東琉線交通船停泊處

高堂貴指出，新建遊艇碼頭中有一處是預留了東琉線交通船的停泊處，未來將把大鵬灣和小琉球連接，讓大鵬灣的遊客也能到小琉球遊玩，並且疏解目前東琉線交通船候船處擁擠的交通問題，至於航線及業者經營方式，將在明年完工後再進行研議。

縣府觀光處長黃建嘉認為，目前東琉線遇到連續假日或暑假期間遊客常常大排長龍，如果增加了大鵬灣航線不但可以疏解旅客，還能增加大鵬灣的遊憩和行程，有助於大鵬灣和東港的觀光旅遊，另外，縣長潘孟安也到國發會爭取在新園鄉鹽埔漁港增闢觀光碼頭，以增加東琉線的運量和交通。

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  • 疏解東琉線交通、增加大鵬灣觀光遊憩，大鵬灣正在趕工新建碼頭。（記者葉永騫攝）

    疏解東琉線交通、增加大鵬灣觀光遊憩，大鵬灣正在趕工新建碼頭。（記者葉永騫攝）

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