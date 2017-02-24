〈台北都會〉《木柵》農會選舉涉賄 張隆吉認罪交保

2017-02-24

〔記者錢利忠、黃建豪／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，本月十九日才舉行；參選台北市木柵農事小組代表的張隆吉，被檢舉以每斤六百元的鐵觀音茶葉賄選；台北地檢署前天兵分二路搜索張隆吉住處，共約談十一人，張隆吉認罪並供出受賄名單，訊後被依違反農會法之賄選罪，諭令張隆吉十萬元交保，其餘人請回。

檢警獲報，今年一月中旬至二月十九日選舉投票前，張隆吉涉向具投票權的高姓男子等多人，各交付每斤六百元的鐵觀音茶葉，涉嫌賄選；北檢前天由重大刑案專組主任檢察官陳淑雲帶隊，率同檢察官劉新耀、黃聖等人，搜索張隆吉住處等兩處，並查扣茶葉、名冊及手機，全案擴大偵辦中。

最高檢察署在農、漁會選舉前公布查察績效，截至本月十八日為止，農、漁會選舉案件共受理二二○件，被告五五三人；簽結六件，仍有二一四件偵辦中。其中，農會選舉部分，共受理一九○件、被告四六一人；，賄選案佔一六三件、被告四○九人。

對於農事小組代表選舉傳出賄選，木柵區農會表示，木柵一直不算是競爭激烈選區，發生賄選情況還是第一次，涉案人張隆吉參選的小組，只是在七個候選人中選出六個，不知道他本人為何對這次選舉結果那麼緊張， 農會獲知消息也很意外。