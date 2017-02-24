〈台北都會〉食安條例首罰 海霸王外燴未通報
〔記者蔡亞樺、楊雅民／台北報導〕「台北市食品安全自治條例」去年上路，要求觀光旅館及廿桌以上中式筵席餐廳，在戶外辦兩百人以上外燴，應事前三天報備，北市衛生局今年一月查獲「海霸王」餐廳，連續兩次未依法通報，違反食安條例規範，考量初犯處罰一萬元，海霸王也是北市食安條例上路後首張罰單。
外燴就是俗稱「辦桌」，指總舖師將廚房器具、食材、人員搬至指定地點，多半在戶外搭起棚架，或地方活動中心現場擺設筵席，烹調餐點並裝盤上桌給賓客享用。擔心外燴環境與食材保存，不如室內完善，衛生局指出，五年前發生過外燴食品中毒，因此要求外燴業者須事前報備。
衛生局食品藥物管理處長王明理說，去年四月公告後，觀光、餐廳業者辦理外燴通報達一三○場，晶華酒店、奇真百福美食及海霸王排名前三，但海霸王今年一月六、十八日連續兩次，承辦學校外燴，卻沒在前三天通報，經勸導仍未改正，因此依食安條例開罰一萬至十萬元。
王明理指出，海霸王負責人解釋當時因正值尾牙，場次太多、事務繁忙，因此忘了報備，但已經違反食安條例，考量初犯，裁罰一萬元，這也是食安條例上路後首起被罰的業者。
此外，王明理說，目前稽查外燴是針對中式筵席，西式外燴（Buffet）預計今年底納入，今年起每年三月份訂為「食安週」，相關政策與法令都在此時公告，餐飲分級、食材登錄、自主檢驗等五項新法就會上路。
海霸王表示，因為啟明學校承辦窗口於一月四日晚上十點多才確定要追加桌數，以往都是訂十六到十八桌，中山店隔天就上網報備，但時間已遲，中山店接到勸導單後已自主管理提前上線報備時間，日後絕對會避免此狀況再發生。
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