〈台北都會〉特展開幕 主題曲「228民主頌」明首演
開館館長：常設展有政治目的
〔記者鍾泓良／台北報導〕二二八事件七十週年即將到來，同時也是台北市二二八紀念館開館廿週年。館方昨舉辦紀念特展記者會時，邀請開館館長葉博文致詞，他提到，紀念館過去肩負起二二八事件及前因後果，包括日治時期及白色恐怖、戒嚴，但前市長郝龍斌任內將常設展擺在事件本身，鮮少著墨其他部分，認為郝市府是有政治目的去變革。館方回應，因短期內無經費再變更，會藉由特展方式補足。
此外，廿五至廿八日將於戶外廣場舉辦四場演奏會，紀念主題曲「二二八民主頌」也將首次演出。
現任館長：缺經費短期難變更
葉博文受訪說，日治時期台灣已經是上升社會，而當時的中國向下沉淪，兩造差異才導致二二八事件發生，但直說國民黨政權怎麼可能說自己是落後政權。他也說，若二二八紀念館提到白色恐怖及戒嚴的種種事件也是打自己臉，所以索性減少展出。
現任館長蕭明治解釋，二二八紀念館一百年曾於前館長謝英從任內更新常設展，將常設展內容集中在二二八事件上，簡化對日治時期的說明，白色恐怖時期內容也集中與二二八事件相關，如民主鬥士鄭南榕推動二二八和平日運動及二二八家屬救濟等。他坦承，許多民眾反映應更具有歷史綜觀，但礙於經費不足，短期內沒有辦法再變更，但館方會定期舉辦特展補足缺憾。
謝英從受訪時表示，葉博文擔任館長時，景美及綠島人權文化園區都尚未成立，因此紀念館須擔起白色恐怖歷史的教育責任，但一百年評估展覽更新時，考量到紀念館面積、參觀人數及人力遠遠不及國家級博物館才做出取捨，認為只是展館分工，「我到現在為止都認為是對的。」
二二八事件七十週年暨紀念館廿週年紀念特展將展出事件相關文物，包括從事件爆發時國內外報導，八○年代群眾上街高喊平反，到九○年代官方道歉等。
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