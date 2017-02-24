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〈台北都會〉3U生活圈新北不加入 交通局：影響不大

2017-02-24

〔記者張凱翔／台北報導〕北市昨宣布與基隆、桃園、新竹打造YouBike、U-Motor、U-Car電動汽機車共享的「3U生活圈」，卻獨缺新北市。北市二月初邀新北參加3U生活圈討論會卻遭拒，當時新北市交通局副局長鍾鳴時就坦言，新北設置的電動車使用率僅二％，且新北近年主軸是以大眾運輸舒緩交通壅塞，U-Car仍屬私人運具幫助有限。北市交通局長張哲揚昨回應，北市帶頭成功後新北就會參加，現在不加入對計畫影響不大。

鍾鳴時說，新北市現有八十個室內停車場、設置一八二個充電座，提供收費停車、免費充電，和北市U-Car提供的基礎設施環境相同，但使用率卻僅二％，閒置車位很多。而且，公有停車場依法不可指定車位給特定人使用，若提供給業者營利恐有法律疑慮。此外，新北近年發展重點為大眾公共運輸，新增捷運、公車和YouBike站來舒緩路上壅塞，U-Car卻變相回頭繼續開自小客車。但他也強調，雖然未簽署仍歡迎其他縣市電動車到新北來充電，沒有斷層那麼嚴重，新北市內還是可以使用電動車。

張哲揚則回應，3U計畫的充電柱停車格油車也可以停，電動車不論是自購、租賃都能停，因此不會有閒置車位或給特定業者停車圖利的問題；此外，租賃共享也能降低自有車持有率，畢竟大眾運輸不可能滿足全部人的需求。至於新北不加入是否會造成3U生活圈斷層？張認為沒有那麼嚴重，而且北市帶頭成功，說不定新北未來也會加入，但近期不會再和新北重提相關合作規劃。

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