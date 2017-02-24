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〈台北都會〉北基桃竹3U生活圈 電動汽車有條件免費充電

2017-02-24

〔記者張凱翔／台北報導〕北市日前宣布要推動以YouBike、U-Motor、U-Car組成的電動汽機車聯網，昨早副市長林欽榮也邀集基隆、桃園、新竹市府代表召開記者會宣示要共同打造「3U生活圈」。電動汽車部分，年底前北市公有停車場將設置一五八個充電柱，只要北市電動汽車登記達一千輛以前可免費充電，盼電動車廠能加入，但部分車廠與租賃業者表示還要觀望市府基礎建設狀況再評估。

登記滿千輛後 才收費

林欽榮說，YouBike是單獨找捷安特簽約、由捷安特提供單車給民眾租，電動機車WeMo也循同樣模式和WeMo合作，預計三月能在北市六個行政區有兩百輛車給民眾租借。但電動汽車，市府只會提供車位和充電柱，希望各家電動車廠能主動投入這塊市場，目前正和納智捷、特斯拉、雷諾與BMW等車廠洽談中，但沒辦法確定上線時間。交通局長張哲揚說，今年底前北市停管處七十九個室內停車場，都會設置兩個電動汽車充電柱，在北市電動車達千輛以前充電都免費，但仍要收停車費。

是否投入 車廠觀望中

納智捷營銷副總經理曹中庸說，民眾可能會在意如果只有一百多個公共充電站是否足夠，而且為了充電還必須繳停車費、停車場和住家距離是不是很遠都是可能的推廣阻力，因此電動車雖然是全球產業和環保趨勢，但目前還不會貿然投入，現仍須評估市府的基礎建設和給的優惠條件是否足夠。和運租車丘濬源經理則說，會先等北市充電柱建置完成後，再與北市討論合作。

桃園市政府秘書長李憲明說，加入3U計畫能有效舒緩桃園車站、中壢車站的通勤壓力，而且只要北市帶頭成功，其他縣市都會跟進；基隆市副市長林永發說，加入U-Car能降低每日兩萬輛基北通勤車輛的污染；新竹市副市長沈慧虹說，現在電動車技術純熟，續航力動輒兩百公里以上，認為以電動車推行首都生活圈正是時候。

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  • 北市宣布與基、桃、竹市合作打造3U生活圈，電動車廠與租賃業者仍在觀望北市基礎建設是否足夠才決定是否加入，為計畫添未知數。（記者張凱翔攝）

    北市宣布與基、桃、竹市合作打造3U生活圈，電動車廠與租賃業者仍在觀望北市基礎建設是否足夠才決定是否加入，為計畫添未知數。（記者張凱翔攝）

  • U-Car電動車租車選擇

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