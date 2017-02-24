〈台北都會〉北基桃竹3U生活圈 電動汽車有條件免費充電
〔記者張凱翔／台北報導〕北市日前宣布要推動以YouBike、U-Motor、U-Car組成的電動汽機車聯網，昨早副市長林欽榮也邀集基隆、桃園、新竹市府代表召開記者會宣示要共同打造「3U生活圈」。電動汽車部分，年底前北市公有停車場將設置一五八個充電柱，只要北市電動汽車登記達一千輛以前可免費充電，盼電動車廠能加入，但部分車廠與租賃業者表示還要觀望市府基礎建設狀況再評估。
登記滿千輛後 才收費
林欽榮說，YouBike是單獨找捷安特簽約、由捷安特提供單車給民眾租，電動機車WeMo也循同樣模式和WeMo合作，預計三月能在北市六個行政區有兩百輛車給民眾租借。但電動汽車，市府只會提供車位和充電柱，希望各家電動車廠能主動投入這塊市場，目前正和納智捷、特斯拉、雷諾與BMW等車廠洽談中，但沒辦法確定上線時間。交通局長張哲揚說，今年底前北市停管處七十九個室內停車場，都會設置兩個電動汽車充電柱，在北市電動車達千輛以前充電都免費，但仍要收停車費。
是否投入 車廠觀望中
納智捷營銷副總經理曹中庸說，民眾可能會在意如果只有一百多個公共充電站是否足夠，而且為了充電還必須繳停車費、停車場和住家距離是不是很遠都是可能的推廣阻力，因此電動車雖然是全球產業和環保趨勢，但目前還不會貿然投入，現仍須評估市府的基礎建設和給的優惠條件是否足夠。和運租車丘濬源經理則說，會先等北市充電柱建置完成後，再與北市討論合作。
桃園市政府秘書長李憲明說，加入3U計畫能有效舒緩桃園車站、中壢車站的通勤壓力，而且只要北市帶頭成功，其他縣市都會跟進；基隆市副市長林永發說，加入U-Car能降低每日兩萬輛基北通勤車輛的污染；新竹市副市長沈慧虹說，現在電動車技術純熟，續航力動輒兩百公里以上，認為以電動車推行首都生活圈正是時候。
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