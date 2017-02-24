〈台北都會〉智慧機器人 進駐金門機場

2017-02-24

〔記者吳正庭／金門報導〕全國第一個由機場公部門出資設置的智慧機器人「Pepper」，昨天起進駐金門機場，即日起扮演導覽員、親善大使角色，加入航站生力軍。

金門航空站介紹機器人「Pepper」，安排與航站主任洪念慈上演一齣「面試會」，透過主考官洪念慈引導「Pepper」自我推薦，展現聰慧的一面，還帶領大家跳韻律操，吸引不少旅客駐足、拿手機拍照。

洪念慈說，「Pepper」是全國各機場中，第一個由航空站出資設置的智慧機器人，不僅能解讀人類情緒，還能猜測對方年齡，暫時被暱稱為「金小讚」，計畫將來舉辦命名活動，除在機場負責導覽，也扮演親善大使，到各社區進行飛安宣導。