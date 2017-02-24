〈台北都會〉市庫結餘增 議員：稅金超收

2017-02-24

王世堅批澎風

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲二月初表示，上任兩年，市庫結餘四二○億元；不過，民進黨議員王世堅發現，去年歲入超收主因竟是不少企業大老、富人繳了一三六．四億元遺產稅，導致北市府超收七十五．八億元遺產稅，其他超收項目還包括地價稅、房屋稅、統籌分配款等。王指並非柯市長的財政作為所致，不滿柯又在膨風！

財政局日前回覆表示，二○一五年歲入歲出結餘約為三○一億元，這是一八四三億元歲入決算，扣除一五四二億元歲出決算；二○一六年歲出保留數尚未確定，但歲入超收數達一四七億元，歲入歲出結餘至少一五一億元，因此，近兩年結餘數估計將再上修為四五二億元。

但王世堅指出，前年是因房地合一新制，土地增值稅超收八十四億元。去年則因有幾個財團大老逝世，遺產稅超收七十五．八億元，而地價稅、房屋稅、統籌分配款也分別超收廿七．八八億元、十九．二八億元、十七．五四億元。

財政局長陳志銘強調，柯市長是看數據講話，當初看到歲出歲入簡報，驚訝市庫結餘比以往增加，但市長發言並非在深入討論超收的細節；此外，北市府編列預算皆核實花費，省下來的錢繳庫，也並不是預算執行率不佳。