〈台北都會〉圓山飯店白紙黑字給優惠 藍綠議員很「感冒」

2017-02-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以中客、中國參訪團為主要客群的圓山大飯店，去年傳出可能賣給中資。圓山近來把腦筋動到議員上，廣發「直轄市議員住宿優惠專案」信函給台北市議員，信函直接署名議員大名，寄送到議員各辦公室，大做地方關係，引發揣測，也讓藍綠市議員相當感冒，抱怨「陷我們於不義」。

議員：觀感不佳

不具名國民黨議員抱怨，圓山飯店從不提供住宿優惠，這次大剌剌寫上名字，讓議員用優惠價格住宿，擺明陷議員於不義，民眾知道後觀感不佳，不如不給，議員也不需要。

民進黨議員王世堅直言，圓山若需要議員幫忙拉生意、與政界交好，實在「太Low」，民間業者沒人這樣做，具官方色彩的飯店卻靠公關讓管理單位稍微鬆手，太悲哀。

圓山：這是善意

對此，圓山飯店表示，為配合政府國旅政策而推出此專案，今年確實首次從各地村里長住宿優惠擴及地方議員，「這是善意」，並強調許多飯店也會針對特定對象如老師或學生，在寒暑假推出優惠專案。

「市議員住宿優惠專案」內容包括，標準客房兩人同行每房四千元、麒麟客房每房五千元，圓山飯店官網上，標準客房（無窗）定價是八千兩百元，麒麟客房（面河）定價一萬一千元，議員專案便宜約一半；圓山飯店自推「下一站：台北圓山」今年度住房專案，麒麟客房每晚房價也要六千六百元，議員專案仍是最低。