〈台北都會〉大巨蛋擦槍走火 柯文哲王世堅再互槓

2017-02-24

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲民調低迷，雖然民進黨市議員今年一月支持通過總預算案，但府會關係一直不佳，柯文哲昨受訪談大巨蛋時，被問到民進黨市議員王世堅抨擊他，柯笑著對媒體說︰「王世堅講的話你也理他，來下一題。」未料，王聞後反嗆︰「假亞斯伯格症真小人，我打馬（馬英九）屠龍（郝龍斌）砍活寶（柯文哲），我現在向活寶宣戰！」令府會關係再陷爭議。

柯對媒體說：王講的話你也理他

柯文哲與王世堅昨又引發戰火，由於柯曾說遠雄董事長趙藤雄是不肖廠商，但副市長陳景峻前天卻對趙感到欽佩，柯市長昨受訪時對媒體說，「他（陳）在挖苦他（趙），你還當真」、「我個人不會欽佩他（趙）啦！」但對於王批評：「抓不到賊（趙）歌頌賊，人格破產。」柯則微笑反問媒體︰「你哪個單位的？王世堅講的話你也理他、下一題。」

王隔空反嗆：我現在向活寶宣戰

對此，王世堅聞後反嗆柯文哲是假亞斯伯格症真小人，「我王世堅議會質詢，講話字字珠璣、引經據典；而他（柯），剛上任說拒絕應酬式紅白帖跑攤、『我不是來當藝人』，如今天天跑攤，毫無格調可言，還躲在龐大市政資源為自己輔選。」王說，柯對民進黨就是「破柴連砧也續破落去」（台語俚語，指忘恩負義），「我現在向活寶宣戰！」

柯文哲府會關係緊張，綠營市議員周柏雅認為，不管是否有不同意見，市長本來就要尊重議會，這是民主政治基本原理；柯市長的話及態度不對，用這樣的態度、甚至回嗆方式面對議會監督，府會關係不會好。至於民進黨是否繼續與柯文哲整合？周認為，要看局勢演變，目前言之過早。

雖然柯文哲於台北農產運銷公司人事案數度批評綠營新潮流系，但新系議員梁文傑坦言，柯評斷新系，會讓大家情緒不佳，但回歸現實，不能讓國民黨拿回北市長寶座，這也是民進黨鐵桿支持柯的原因；他認為，這牽扯到綠營大局，「柯文哲本身不重要，民進黨大局才重要」，他們沒跟柯文哲要資源、位置，所以客觀地幫柯、批評柯。

柯文哲不僅與民進黨議員關係緊張，過去國民黨市議員徐弘庭曾因波多野結衣悠遊卡事件批柯文哲與悠遊卡公司前董事長戴季全有「特殊性關係」，柯則發怒捶桌；而藍營議員吳世正質詢房屋稅政策時指柯是「詐騙市長」，柯還回嗆︰「你才是詐騙議員！」王世堅被北農公司總經理韓國瑜反質詢「問世間情是何物」，柯也笑得開懷，令王難堪；去年十二月，柯再嗆王︰「要不要吞曲棍球？」